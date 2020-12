De twee leeuwenwelpjes die een paar weken geleden geboren werden in DierenPark Amersfoort, mochten dinsdag hun eerste stapjes zetten in het buitenverblijf. Daar ontmoetten ze ook hun vader Ramzes en tante Zaila voor het eerst in levenden lijve.

Alles was liefde binnen de leeuwenfamilie, vertelt dierverzorger Marc Belt. Ze zijn eerder al op afstand aan elkaar voorgesteld, dus ze kenden elkaar al een beetje. “Vooral Zaila en de welpen zoeken elkaar flink op. Goed om te zien is dat vader Ramzes heel rustig is en de kleintjes lekker hun gang laat gaan.”

Onderzoek

Maar ook het binnenverblijf krijgt de goedkeuring van de welpjes. “Met grote nieuwsgierigheid onderzoeken zij hun omgeving en daarbij wordt geen kei, bosje of heuveltje overgeslagen.”

Het dierenpark is nu gesloten vanwege de lockdown, maar de hoop is dat bezoekers de welpjes vanaf 20 januari ‘live’ kunnen bewonderen.

Beeld: DierenPark Amersfoort