Burgers’ Zoo in Arnhem is drie bewoners rijker: vorige week donderdag werd in de dierentuin namelijk een leeuwendrieling geboren. De welpjes blijven nog even afgezonderd van de troep.

De dierentuin maakt het nieuws nu pas bekend omdat de eerste levensdagen vaak kritiek zijn bij grote roofdieren. De drie welpjes hebben de afgelopen dagen in alle rust bij hun moeder doorgebracht. Ook de komende weken blijven ze in een apart verblijf. “Moeder toont zich zeer beschermend en duldt geen pottenkijkers”, aldus Burgers’ Zoo.

Ook in de natuur zonderen leeuwinnen zich vaak tijdelijk even van de groep af voordat ze de jongen werpen. Meestal zoeken ze hiervoor de beschutting van een bosschage of een andere afgeschermde locatie op. Pas na een tijdje komt de leeuwin met haar kersverse jongen weer naar de groep.

Nu vijf leeuwenwelpjes

Met de komst van de drieling zijn er binnenkort maar liefst vijf welpjes te bewonderen in het Arnhemse dierenpark. Het is namelijk niet de eerste geboorte binnen de leeuwengroep dit jaar. Een van de leeuwinnen kreeg afgelopen zomer een tweeling: een mannetje en een vrouwtje. De troep telt één volwassen mannetje en twee volwassen vrouwtjes.

Burgers’ Zoo heeft een compilatie gedeeld van de eerste videobeelden die in het nachtverblijf van de drachtige leeuwin zijn gemaakt

Beeld: Burgers’ Zoo