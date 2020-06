Leden van het CDA mogen begin juli stemmen over wie lijsttrekker wordt voor de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge worden als de belangrijkste kanshebbers gezien.

Op 26 juni maakt het partijbestuur bekend wie zij voordraagt als nieuwe lijsttrekker. Daarna kunnen zich nog tegenkandidaten melden. De CDA-leden kiezen vervolgens tussen 6 en 9 juli de nieuwe leider. Ook als er maar één kandidaat is, mogen leden hun stem uitbrengen.

De christendemocraten kiezen volgende maand al een voorman zodat de nieuwe politiek leider “zich in de zomer goed voorbereiden op het lijsttrekkerschap”, aldus partijvoorzitter Rutger Ploum. Het is nog niet bekend of er ook een lijsttrekkersverkiezing komt. “Dit zal het bestuur besluiten op basis van de kandidaten die zich melden.”

‘Komende anderhalve week’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei maandag dat hij “ergens komende anderhalve week” de partijvoorzitter wil vertellen wat zijn plannen zijn. Hij heeft de afgelopen maanden “genoeg tijd gehad om erover na te denken”, maar vindt het wel “netjes” om het eerst aan de partijvoorzitter voor te leggen.

Vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge liet vorig jaar weten te overwegen zichzelf kandidaat te stellen. Maar een strijd om het lijsttrekkerschap zag hij toen niet zitten. “Je moet altijd oppassen dat zo’n strijd niet onbedoeld toch beschadigend wordt voor de een of de ander. We moeten een beetje voorzichtig zijn met elkaar.”

‘Ook nog kroonprinséssen’

Ook staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wordt als mogelijke kandidaat genoemd. Vorig jaar zei ze nog niet te weten of ze een gooi naar het leiderschap gaat doen. Wel gaf ze aan zich te storen aan het “haantjesgedrag” binnen haar partij. “We hebben ook nog kroonprinséssen.”

In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, stond het CDA op 13 zetels. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde de partij onder leiding van Sybrand Buma nog 19 zetels. Sinds diens vertrek wordt de fractie geleid door Pieter Heerma. Hij heeft eerder laten weten geen partijleider te willen worden.

