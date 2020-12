Lange rijen bij de slager om het beste vlees te scoren voor de kerst

Slagers doen ook deze kerst weer goede zaken. Ze hebben geluk, want ondanks de lockdown mogen zij de komende tijd open blijven. Bij verschillende zaken stonden donderdagmorgen al lange rijen mensen. Iedereen wil het lekkerste stukje vlees hebben voor het kerstdiner.

Ook bij slagerij Havermans in het Brabantse Wagenberg was het de hele dag loeidruk. Vanuit de hele regio en omstreken kwamen duizenden mensen hier donderdag hun gourmetschotel, ossenhaas of andere lekkernij halen, dus moesten er wel wat extra maatregelen worden getroffen om het allemaal coronaproof te houden.

Buiten stonden uit voorzorg meterslange dranghekken opgesteld en ook daar moesten klanten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. In de slagerij werden maximaal zes klanten tegelijk binnengelaten en iedereen moest verplicht een mondkapje dragen.

“We zijn om 6.30 uur opengegaan om de klanten nog meer ruimte te geven”, vertelt slager Jos Havermans aan Hart van Nederland. Desondanks stonden er alsnog lange rijen mensen die het perfecte stukje vlees probeerden te scoren. De klanten lijken het echter niet heel erg te vinden dat ze geduld moesten hebben. “Het is hier altijd druk. Dan maar even wachten”, vertelt een van hen.