Landmacht geeft gratis maaltijden weg aan eenzame ouderen

De landmachtmilitairen van de eenheid uit het Gelderse Stroe kunnen door corona hun trainingen niet voortzetten. Daardoor zijn er maar liefst honderden maaltijden over. Vandaag koken de militairen op de Frederikkazerne in Den Haag voor eenzame ouderen en arme gezinnen die wel een warm bordje eten kunnen gebruiken.

Het eten was eigenlijk bedoeld voor militairen die op oefening zouden gaan. Maar omdat alle trainingsprogramma’s zijn afgelast om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven de maaltijden nu over.

Daarom kwam Defensie samen met de stichting Achterban Werkt, REAKT en buurtwinkel Bij Betje met het initiatief. Organisatie REAKT biedt begeleiding bij het vinden van werk en het leiden van een gezonder leven. Buurtwinkel Bij Betje is een sociale ontmoetingsplek in de Haagse wijk Moerwijk, die is gestart door de winkeliers in de Betje Wolffstraat.

Sattelietkeukens

De militairen bereiden de maaltijden in zogenoemde mobiele satellietkeukens, waarin tot wel 250 tot 500 maaltijden worden bereid.

De 82-jarige Ivon Corijn krijgt zo’n maaltijd. Nu ze niet meer langs kan komen voor een kopje koffie of praatje bij buurtwinkel Bij Betje, komt ze nauwelijks de deur uit. Ook is het niet gemakkelijk om haar dochters te zien die buiten de stad wonen: “Ik ben toch maar helemaal alleen en ik vind het zo fijn en speciaal dat ik dit nog op mijn leeftijd mag meemaken. Ik haal hier heel veel steun uit.”