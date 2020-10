Buren worden van prinses Beatrix? Landgoed naast kasteel Drakensteyn te koop

Altijd al luxe willen wonen? In het Utrechtse Lage Vuursche staat een landgoed te koop naast het kasteel van prinses Beatrix. Potentiële kopers moeten wel diep in de buidel tasten: de vraagprijs ligt tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Het imposante gebouw uit 1780 staat op een landgoed van 10 hectare grond en heeft een hoofdwoning, een dienstwoning en oranjerie. Daarnaast is de voormalig koetshuis in gebruik als garage.

‘Verkoopproces houden we discreet’

De precieze prijs wordt geheimgehouden. “Het verkoopproces houden we vanaf nu discreet, mede gezien de royale omgeving”, zegt makelaar Leslie de Ruiter tegen De Telegraaf.

De nieuwe bewoners die binnenkort een kopje suiker bij prinses Beatrix kunnen halen zullen vermoedelijk uit het buitenland komen. De makelaar zegt tegen de krant dat het aandeel buitenlandse kopers van een kwart naar bijna een derde is gestegen. “Dit gebied heet in het buitenland niet de Utrechtse Heuvelrug of ’t Gooi, maar ‘the garden of Amsterdam’. En die is heel gewild.”

