Laffe jongens slaan met flessen in op weerloze schapen in Dordrecht

Vier jongens hebben donderdagavond met flessen op weerloze schapen ingeslagen in de omgeving van de Wantijdijk in Dordrecht. Buurtbewoners hebben de jongens weggejaagd. Die gingen er volgens de politie ‘als angsthazen’ vandoor.

Het gaat om twee jongens van 17 of 18 jaar met een blanke huidskleur, die in een kleine donkerblauwe auto wegvluchtten. Een donkergetinte en een lichtgetinte jongen van dezelfde leeftijd wisten rennend ontkomen.

Camerabeelden

De politie is een onderzoek gestart en vraagt buurtbewoners in de omgeving om hun camerabeelden van donderdag te bekijken. “Wellicht dat deze ‘helden’ op camerabeelden te zien zijn. Wij hopen dat jullie ‘heel trots’ zijn dat jullie deze weerloze dieren de dood in hebben willen jagen”, schrijft de politie op Facebook. Het is volgens hen nog afwachten hoe het met de gezondheid van de schapen afloopt.

Heeft u informatie voor de politie? U kunt zich melden aan het politiebureau Overkampweg 109 te Dordrecht. U kunt ook telefonisch contact opnemen met 0900-8844.

Foto boven het artikel is slechts ter illustratie.