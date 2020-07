Lachgasverkoper beroofd van lachgas en bedreigd met mogelijk vuurwapen

Een lachgasverkoper is dinsdagnacht in Geertruidenberg in Noord-Brabant beroofd van zijn lachgas. Daarbij is hij ook bedreigd met mogelijk een vuurwapen.

Volgens de politie gebeurde het rond 00.15 uur aan de Standhazensedijk in Geertruidenberg, vlakbij de jachthaven van Drimmelen. De verkoper van het lachgas is mogelijk door drie daders beroofd.

Vuurwapen

Zij hadden een bivakmuts of capuchon op en één van hen dreigde met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. De daders zijn gevlucht in een kleine auto.

Lees ook: Bestuurder (19) die terras in Gennep op reed had lachgas gebruikt

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen van de beroving.

Een lachgasverkoper is rond 00:15 uur berooft van o.a. zijn lachgas. Dat gebeurde aan de Standhazensedijk in #Geertruidenberg. Mogelijk 3 daders met bivakmuts/capuchon, waarvan een dreigde met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Ze zijn gevlucht in een kleine auto. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) June 30, 2020

Lachgas

Lachgas is een kleur- en geurloos gas dat verkrijgbaar is in lachgaspatronen (bijvoorbeeld voor slagroomspuiten). Jongeren spuiten het het gas in ballonnen en ademen het in om zo in een korte, maar sterke roes te komen.

Lees ook: Tientallen dwarslaesies bij jongeren door lachgas, ‘sommigen slurpen 100 ballonnen per dag weg’

Het gebruik van lachgas als ‘partydrug’ is niet verboden. Ook het handelen in lachgas is niet strafbaar.