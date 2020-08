Lachgasverdachte knalt op politieauto in Oss

View this post on Instagram

#Oss – Verdachte rijden onder invloed van lachgas botst op politieauto. • Afgelopen nacht, omstreeks 01:20 uur, reed een collega met zijn diensthond over de Begijnenstraat in Oss. Uit het niets werd het dienstvoertuig hard van achteren aangereden door een personenauto. De personenauto vloog hierna in brand. • Toen assistentie arriveerde, bleek dat de bestuurder van de personenauto vreemd reageerde. Ook had hij enkele ballonnen en een fles lachgas bij zich. Hierdoor ontstond het vermoeden dat hij reed onder invloed van lachgas. • De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts heeft bloed afgenomen, dit bloed zal onderzocht worden om meer duidelijkheid te krijgen of verdachte reed onder invloed. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd. • Wij zien steeds vaker het gebruik van lachgas in het verkeer. Wij kunnen niet vaak genoeg wijzen op de gevaren hiervan. Rijden onder invloed van lachgas is strafbaar. • #PolitieOss #aanrijding #dienstvoertuig #brand #pech #politie #schade #verzekering #art8 #rijdenonderinvloed #lachgas