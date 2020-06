Busjes lachgas vervoeren kost man duizenden euro's

Afgelopen maandagavond werd een 47-jarige man uit Maastricht bekeurd omdat hij 30 busjes lachgas vervoerde. De politie had hem al snel in de gaten omdat de achterkant van de auto zwaar door de vering zakte.

De bestuurder voldeed dan ook niet aan de voorschriften van het vervoeren van gevaarlijke stoffen. In totaal hadden de cilinders die in de auto lagen een gewicht van 95 kilo. Als men meer dan 2,5 kilo lachgas vervoert, gelden er speciale regels. Zo mogen de cilinders niet los in de auto liggen, dat was in het geval echter wel het geval.

Tevens had de man zijn papieren niet in orde en had hij geen borden op zijn busje hangen waarop stond dat hij gevaarlijke stoffen vervoerde.

Boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s

Voor de bestuurder restte niets anders dan cilinders met lachgas in te leveren. Omdat de man zoveel regels aan zijn laars lapte, kan volgens de politie de boete oplopen tot duizenden euro’s.

Het Openbaar Ministerie bepaalt de exacte hoogte van het bedrag.