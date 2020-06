In de afgelopen dag zijn er zes nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Het dodental is daarmee opgelopen naar 6113, meldt gezondheidsdienst RIVM dinsdag in de laatste dagelijkse corona-update.

Het aantal gemelde coronadoden ligt hoger dan de afgelopen dagen, maar volgens het RIVM ligt het cijfer op dinsdagen vaak wat hoger dan op andere dagen. Dit komt omdat de gezondheidsdienst in de loop van maandag sterfgevallen uit het weekend binnenkrijgt.

Sterfgeval in april

Zo is nu duidelijk geworden dat er zowel op vrijdag als op zaterdag twee mensen stierven door corona. Daarnaast is er ook nog de melding binnengekomen van iemand die maandag is overleden aan de gevolgen van de ziekte. De zesde persoon stierf al op 18 april, maar is nu pas verwerkt.

Verder zijn er sinds maandag drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, hiermee komt het aantal mensen dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest) op 11.877. Verder steeg het aantal bevestigde besmettingen met 57 naar 50.273. Het werkelijke aantal ligt volgens het RIVM waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen die het virus heeft opgelopen wordt getest.

Het reproductiegetal is inmiddels gezakt tot onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan doven. Begin juni was het cijfer dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt boven de 1 gekomen, maar na een week was het weer gezakt tot onder die grens. Bij het bepalen van het reproductiegetal kijkt de gezondheidsdienst twee weken terug.

Wekelijkse corona-update

Dinsdag was de laatste dagelijkse corona-update, na ruim drie maanden coronacrisis. Dat betekent niet dat er helemaal geen corona-updates meer komen: vanaf juli brengt het RIVM elke week de laatste cijfers naar buiten. De wekelijkse update is iedere dinsdag om 14.00 uur en start op 7 juli.

Alle informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in ons land blijft dus nauwgezet bijgehouden worden door het RIVM. “En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht”, zei een woordvoerder eerder.

ANP