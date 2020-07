In Safaripark Beekse Bergen gaat de vlag uit. Daar is woensdag een westelijke laaglandgorilla geboren. Deze soort is ernstig bedreigd, dus de aanvulling op de wereldwijd schaarse populatie is meer dan welkom.

Medewerkers van het safaripark zijn dan ook zeer in hun nopjes met het gorillaatje. Het is ook nog de eerste gorilla-baby die in de afgelopen twaalf maanden in Nederland is geboren. “Dat maakt het wel extra bijzonder”, vertelt Kris Jansen, hoofd dierenverzorging bij Safaripark Beekse Bergen.

In de Nederlandse dierentuinen wonen ongeveer zestig gorilla’s en dit jong is het tweede gorillaatje dat ooit in het safaripark is geboren. Gorilla Mies was de eerste en is dankzij vader Komale (13) het halfzusje van het nu geboren jong. De gorilla-groep in het park bestaat – behalve dit jong, zuster Mies, moeder Tuena en dus vader Komale – nog uit Kisiwa en N’washi.

Geslacht onbekend

Voor moeder Tuena is het haar eerste kind, maar ze gedraagt zich al als een ervaren moeder, aldus Jansen. “Moeder was rustig tijdens de bevalling, ze houdt het jong goed vast en heeft het goed schoongemaakt. Of het een jongetje of meisje is, moet nog blijken.”

De geboorte van het jong kon op veel belangstelling rekenen van zijn/haar soortgenoten. “Zoals in de natuur kwam de kleine in de groep ter wereld. Vooral het jongste vrouwtje van de groep vond het erg interessant, maar liet moeder en jong met rust.”