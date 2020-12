Kweker Hans krijgt 100 jaar oude reuzenkreeft van 11 kilo binnen: 'Die klauwen!'

Kreeftenkweker Hans Verwijs uit Yerseke kreeg zondag de grootste kreeft binnen die hij ooit heeft gezien. Een reuzenkreeft van zo’n honderd jaar oud en bijna 11 kilo zwaar. “Die klauwen, niet normaal, zo ongelofelijk groot,” aldus Hans. Volgens de Zeeuw is het een van de drie grootste kreeften die ooit is gevangen.

De kreeft komt uit Canada, daar komen de meeste kreeften vandaan die in Nederland op het bord liggen. Vrijdag kreeg Hans een telefoontje van zijn vaste leverancier waarin hij vertelde over de bijzondere vangst. Hij kon zijn oren bijna niet geloven. “Dit is zo’n uniek beest.” Zondag kwam de kreeft aan in Yerseke, als deel van een lading van tienduizend kilo aan kreeften. De meesten wegen ongeveer een halve kilo.

Niet de eerste joekel

33 jaar geleden had de Zeeuw ook al eens een reuzenkreeft in zijn handen. Die woog 9,6 kilo. Uit onderzoek bleek destijds dat de kreeft tachtig jaar oud was. Daarom schat Hans de leeftijd van de kreeft die nu in zijn bassin rondzwemt op zo’n honderd jaar.

Veel mensen willen hem even komen bekijken. “Ik heb er twee kreeftjes van 500 gram bijgezet zodat het verschil goed te zien is.” De kreeft zal niet op iemands bord belanden deze kerst. “We gaan er de sier mee maken en in januari gaat hij terug naar Canada om daar weer te worden teruggezet,” aldus de trotse kreeftenimporteur.