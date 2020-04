Kwart Nederlanders houdt minder geld over sinds coronacrisis

Een kwart van de Nederlanders houdt aan het eind van de maand minder geld over sinds de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland, waar vandaag 2300 mensen aan meededen. Iets meer dan de helft van de Nederlanders merkt geen verschil in de portemonnee.

Volg via ons liveblog de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland.

Volgens voorlichtingsinstituut Nibud heeft 1 op de 5 Nederlanders minder inkomsten dan voor de coronacrisis. “Aan de ene kant zie je mensen met een vast contract die soms ook geld overhouden, omdat ze niet meer naar het restaurant of de kroeg gaan”, stelt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. “Aan de andere kant heb je mensen die met veel minder inkomen rond moeten komen. En nog meer dan anders de eindjes aan elkaar moeten knopen.”

Dat blijkt ook uit het onderzoek van Wat vindt Nederland. Waar een kwart van de Nederlanders het aan het einde van de maand financieel zwaarder heeft dan voor de uitbraak van het coronavirus, zegt ruim een vijfde juist méér over te houden.

Minder werk door coronacrisis

Ook de werksituatie is voor een deel van de Nederlanders veranderd. 17 procent zegt door de coronacrisis gedwongen minder te zijn gaan werken. Van de respondenten zegt zelfs 4 procent zijn of haar baan te zijn verloren. Voor 41 procent is er veranderd en 7 procent heeft zelfs meer werk sinds het uitbreken van het coronavirus.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.