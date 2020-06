'Kunstenaar' opgepakt met zes kilo ketamine verstopt in schilderijen

De politie heeft woensdagmiddag op de A17 een 24-jarige Belg opgepakt die zes kilo ketamine en een grote hoeveelheid contant geld bij zich had.

Agenten kregen de automobilist in het vizier toen hij al bellend over de snelweg slingerende. De man werd aan de kant gezet, waarna agenten zijn auto controleerden. In auto werd 4000 euro aan briefgeld aangetroffen, waaronder een vals biljet van 50 euro.

In de kofferbak van de auto lagen enkele schilderijen, waarin de drugs zaten verstopt. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. De bestuurder zit nog vast en wordt verhoord.

Beeld: Politie