Kunstdetective: 'Schilderij Frans Hals gestolen in opdracht van crimineel'

De diefstal van een schilderij van kunstschilder Frans Hals uit een museum in Leerdam gebeurde in opdracht van een zware crimineel. Dat zegt kunstdetective Arthur Brand tegen Hart van Nederland.

Volgens Brand wil de crimineel het stuk achter de hand houden, voor het moment dat hij wordt opgepakt. De crimineel wil op die manier strafvermindering krijgen.

“Er gaan al maanden geruchten dat criminelen op zoek zijn naar dit soort werken. De halve onderwereld is ermee bezig”, vertelt Brand. “Ik heb dit twee maanden geleden ook aan de politie doorgegeven. Maar ja, Nederland hangt vol met kunst. Dus je weet nooit waar ze gaan toeslaan.”

Nationaal erfgoed

Het schilderij ‘Twee lachende jongens’ is nationaal erfgoed. “Het is een belangrijk werk van een van onze belangrijkste schilders. Een topstuk, vele miljoenen waard”, zegt Brand. “Hij is al twee keer eerder gestolen en nu dus weer.”

Het werk van Frans Hals is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit het museum Het Hofje van Aerden in Leerdam. Daar werd midden in de nacht ingebroken, meldde de politie donderdag.

De politie kwam direct naar het museum toen het alarm afging, maar toen bleken de daders al vertrokken. Ze hadden de achterdeur geforceerd en doelgericht de Frans Hals van de muur gehaald.

Voor de derde keer

Het is de derde keer dat het doek in handen van inbrekers is gevallen. In 2011 en 1988 werd de ‘Twee lachende jongens’ eveneens gestolen, de eerste keer tegelijk met het doek ‘Bosgezicht met bloeiende vlier’ van Jacob van Ruisdael. De doeken waren toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.