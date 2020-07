Kunnen we dit weekend een vleugje van de zomer verwachten?

We hebben er deze maand flink op moeten wachten, de zon heeft zich in juli maar weinig laten zien. Maar daar komt volgens Weer.nl dit weekend enigszins verandering in.

Na een junimaand met flink wat mooie zomerdagen, valt de eerste helft van juli soms vies tegen voor vakantiegangers in eigen land. De zomer kabbelt voort met wisselvallige en koele dagen en een periode van standvastig zomerweer hebben we deze maand nog niet gehad.

Wachten tot vrijdag

Ook morgen beginnen we met grijs weer. Het wordt nagenoeg in het hele land bewolkt en kunnen we onze borst nat maken voor een dag met (mot)regen. Alleen in het noorden van het land blijft het mogelijk droog en laat de zon zich zien. In de rest van het land wordt donderdag de 20 graden morgen niet gehaald. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten droog en kan in het westen de zon doorbreken.

Vanaf vrijdag zijn de eerste tekenen van verbetering te zien. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat maar weinig wind en de temperatuur ligt tussen 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 24 in Limburg.

Dit zijn hele normale temperaturen voor half juli. Zomerse temperaturen hebben we, met uitzondering van Limburg, nog niet gehad deze maand. In De Bilt is de gemiddelde middagtemperatuur deze maand amper 20 graden tegen 22,5 graden normaal.

Valse start

Het weekend begint zaterdag op veel plaatsen grijs en uit de bewolking zou zelfs een beetje motregen kunnen vallen. De bewolking hoort bij een warmtefront dat over het land trekt, daarachter is de aangevoerde lucht een stuk warmer.

In de middag wordt het in het westen droog en steeds zonniger. In het oosten duurt het een tijd voordat de zon doorbreekt en daar kan ook in de middag nog wat motregen vallen. De temperatuur schiet omhoog naar 22 of 23 graden op de stranden, 24 graden in de Randstad en 25 of 26 graden in het oosten en zuiden van het land.

Rollen omgedraaid

Zondag worden de rollen omgedraaid. Na een droge start met flink wat zon, komt een koufront op ons land af. Het front brengt ons bewolking en regen en verdrijft de warme lucht uit ons land. De vraag is nu, hoe snel gaat dit? Volgens de huidige berekeningen van het weerbureau is in het oosten en zuidoosten zondag nog niets aan de hand. Het lijkt een mooie zomerdag te worden met flink wat zon en hoge temperaturen tot wel 27 graden aan toe.

In het westen van het land neemt snel de bewolking toe en volgt in de middag ook regen. Daar wordt de 20 graden niet eens gehaald. Toch zit er nog onzekerheid in de verwachting. Sommige berekeningen laten het koufront later komen, waardoor ook het westen een mooie zomerdag krijgt.

Wachten op zomerweer

Standvastig zomerweer zit voorlopig nog niet in de verwachting. Na het weekend is het een paar dagen overwegend droog met een mix van wolken en zon. De temperatuur ligt daarbij rond of enkele graden boven de 20 graden. Later in de week neemt de kans op neerslag weer toe