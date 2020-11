Kruipende inbreker is politie na zeven maanden nog steeds te snel af

Hij was maar liefst anderhalf uur bezig. De inbreker die toesloeg in de kantine van voetbalvereniging Rigtersbeek in Enschede. Hij pleegde de inbraak namelijk kruipend. Erg snel was hij dus niet.

Toch is hij de politie al zo’n zeven maanden te snel af, want deze opnames dateren van 19 april. In juni toonde de politie de beelden in het regionale opsporingsprogramma ‘Onder de Loep’. Te zien is hoe de man tergend langzaam rondkruipt in de voetbalkantine.

Geen buit

Waarom hij dat doet, terwijl er in die periode helemaal niet gevoetbald werd en de kantine ook al een tijdje gesloten was, is niet duidelijk. De kassalades die de kruipende inbreker verzamelde waren leeg. Dus rijk is hij er sowieso niet van geworden. De politie hoopt nog steeds dat iemand de man herkent.