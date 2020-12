Milko wijst bezoekers Kralingse Bos vrolijk op anderhalvemeterregel

Traditioneel gezien gaan we op tweede kerstdag naar de meubelboulevards of de bioscopen. Maar dat kan dit jaar niet en dat zorgt voor drukte in parken en bossen. Milko Steijvers zorgt er op zijn scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam voor dat iedereen vrolijk anderhalve meter afstand houdt.

Muzikale tonen klinken door het Kralingse Bos. Milko rijdt rondjes op zijn scootmobiel. Onderweg spreekt hij mensen aan om ervoor te zorgen dat ze afstand van elkaar houden. Hij is ingehuurd door Beach House, een horecaonderneming in het bos. “Het Kralingse Bos is het mooiste park in Rotterdam”, zo verzucht horecavrouw Jamie Sonmez. “Met de jaren wordt het steeds drukker. Een wandeling wil iedereen nu.”

Naast de drukte heeft ze een nieuwe uitdaging: de steeds groter wordende groep bezoekers die geen afstand houdt. “Tijdens de eerste lockdown ben ik in huilen uitgebarsten, ik was alleen maar discussies aan het voeren.”

‘Geïrriteerd en aanvallend’

“We konden het niet meer vrolijk overbrengen, het was niet fijn om te werken”, herinnert Sonmez zich. “Mensen waren geïrriteerd en aanvallend. We snappen dat de lockdown te lang duurt, maar ze moeten ook aan onze veiligheid denken.”

Milko, een goede kennis van de horecafamilie, werkte in het circus. “Hij wil mensen ophitsen, het gezellig maken. We zijn door hem het negatieve helemaal kwijt”, vertelt Sonmez opgelucht.