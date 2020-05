‘Kraker’ claimt garage van Claudia (62) en geeft dierbare platencollectie weg

Vol ongeloof vertelt Marco (38) uit Sittard over het ‘vermeende kraken’ van zijn moeders garage in Schijndel eind maart. “Een man heeft ingebroken in mijn moeders tuin, de garagedeur geforceerd en alle spullen die daarin lagen weggegeven. Waaronder ook mijn dierbare platencollectie.”

Claudia (62) zat zo’n twee weken vast bij familie in België vanwege de corona-lockdown, toen zij een telefoontje kreeg van een bezorgde buurman. Er zou een onbekende man binnen het hek van haar tuin staan en ook de garagedeur zou zijn geforceerd. Claudia lichtte haar zoon Marco in en ook de politie ging langs.

Vanwege een gebrek aan braaksporen concludeerden zij dat het ging om een kraker die zich had gevestigd op het terrein van Claudia. Maar Claudia’s hek zat dicht, de garage staat niet leeg en het naastgelegen huis is gewoon haar woonadres.

24/7 weggeefwinkel, Meijerijstad

“Het is bizar wat hier is gebeurd”, vertelt Marco. Zelf ging hij op 25 maart poolshoogte nemen bij het huis van zijn moeder. Hij zag daar de caravan staan en trof tot zijn verbazing ook een bord aan met daarop de tekst ‘24/7 weggeefwinkel, Meierijstad’, doelend op de garage van zijn moeder.

Er is zelfs een Facebookpagina voor aangemaakt. “Ik spreek dit echt met moeite uit. Maar een weggeefwinkel in de garage van míjn moeder? Met haar bezittingen, bijvoorbeeld een piano en mijn dierbare plantencollectie, Technics-draaitafels en cassette tapes?” Marco wordt emotioneel. “De politie heeft een tweede bezoek gebracht en de meneer verzocht te vertrekken. Dit heeft hij uiteindelijk gedaan en daar zijn wij heel blij mee. Maar hoe kan dit zomaar gebeuren?”

Geen arrestatie

De vraag waarom de man niet in de boeien is geslagen, voert de boventoon. Claudia en Marco hebben aangifte gedaan bij de politie en hopen dat er nog een onderzoek komt. “Mijn moeder gelooft wel dat het goedkomt. Zij is allang blij dat de man weg is. Maar die ontbrekende gerechtigheid blijft door mijn hoofd spoken.”

Marco hoopt door het delen van dit verhaal, de weggegeven spullen terug te vinden. “Er zijn misschien mensen die iets hebben opgehaald, of kennissen van die man die meer weten. Ik wil gewoon heel graag mijn spullen terug. Ik ben dj en wat is een dj zonder zijn platen?”

De politie Oost-Brabant laat weten aan Hart van Nederland dat zij ter plaatse heeft geconcludeerd dat het ging om een kraker. De man niet is aangehouden omdat hij in goed overleg het pand heeft verlaten. Hij is een bekende kraker uit Veghel en is geen onderdeel van een bende. Er is bij de politie een aangifte bekend van Marco en Claudia van vernieling en deze wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie.