We mogen weer krabben: komende dagen nachtvorst op komst

De afgelopen nachten waren relatief zacht voor de tijd van het jaar, maar daar gaat de komende dagen verandering in komen. Er is namelijk vorst op komst. Wat automatisch betekent dat we de komende nachten onze autoruiten weer mogen gaan krabben, voorziet Weer.nl.

Woensdagochtend was al fris en hoewel het nergens echt hard gevroren heeft, daalde de temperatuur in het Limburgse Ell tien centimeter boven de grond een halve graad onder nul. De komende nachten zullen kouder verlopen, omdat het helder en rustig weer blijft. De kans dat je donderdagochtend je autoruiten moet krabben is daarmee al stukje groter.

Hoe ontstaat het krablaagje op je autoruit?

Als het ‘s nachts vriest, gaat warmte verloren. Hoe koeler de lucht, hoe minder vocht de lucht bevat. Op het moment dat de lucht ‘vol’ vocht zit, ontstaan kleine waterdruppeltjes. Die druppeltjes hechten zich graag aan je autoruit. Als de ruit vervolgens afkoelt tot onder het vriespunt, bevriezen die waterdruppeltjes en ontstaat een ijslaagje.

Toch vriest het soms dat het kraakt en heb je de volgende ochtend een schone ruit. Dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. Als er nauwelijks vocht is, kan er ook niets bevriezen. Over het algemeen geldt: hoe kouder de lucht, hoe droger. Soms kunnen autoruiten verder afkoelen dan de aarde. Het kan dan ook gebeuren dat je autoruiten ‘s ochtends bevroren zijn, terwijl het aan de grond niet gevroren heeft.

Temperatuur op ‘neushoogte’ onder nul

Komende nachten wordt dus al kouder dan afgelopen nacht, met de laagste temperaturen in het zuidoosten van het land. De verwachting is dat de temperatuur daar op ‘neushoogte’ onder nul zal duiken. Er is in die regio wel kans op mist en laaghangende bewolking, wat ervoor kan zorgen dat het minder hard afkoelt. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee: daarom hieronder nog wat tips voor het krabben van je auto.

Tips