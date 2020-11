Kouder weer ligt op de loer: op weg naar een eerste winterprik?

Kouder weer ligt op de loer, vooral vanaf het weekend en in de dagen daarna. Maar tot die tijd verandert er eerst nog niet zoveel.

Vandaag hangen eerst veel wolken in de lucht, is het nevelig en kan lokaal een spatje vallen. Vanmiddag wordt het beter en schijnt vanuit het zuiden de zon vaker. Of dat in het noorden voor zonsondergang nog lukt, is de vraag. Daar blijft het lang bewolkt. Het wordt 10 of 11 graden en vooral aan zee staat een stevige zuidelijke wind.

Wandeling

Morgen is er vooral in de ochtend behoorlijk wat zon, in de middag raakt het vanuit het westen bewolkt. Het blijft droog en met een matige zuidenwind is het toch prima weer voor even een wandeling. Net als vandaag is het rond 10 graden.

Donderdag valt eerst wat regen, daarna komt vanuit het noorden de zon er weer door. De dagen daarna is het rustig. Omdat de wind oostelijk wordt, gaan de temperaturen omlaag. In de nachten kan het zelfs gaan vriezen. Hoe koud het precies wordt, is nog even afwachten, maar het kan zijn dat we al een eerste winterprik krijgen.

