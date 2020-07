Koud, winderig, nat en grauw: begin juli in 30 jaar niet zo onstuimig als nu

De maand juli begon dit jaar winderiger, natter, grauwer en koeler dan normaal. Het begin van de maand verliep zelfs sinds 1990 niet zo onstuimig als nu, meldt weer.nl.

De eerste tien dagen van juli stond er regelmatig een stevige wind. Aan de kust stond zelfs regelmatig een harde wind, en boven de Wadden soms zelfs stormachtige wind.

Twee keer zoveel regen

In Nederland stond gemiddeld een wind van 20,2 kilometer per uur. Het begin van juli verliep daardoor sinds 1990 niet zo onstuimig als dit jaar. Toen stond er landelijk een gemiddeld windsnelheid van 23 kilometer per uur. Normaal voor deze periode van het jaar is 15,5 kilometer per uur.

Deze maand verloopt ook een stuk natter dan gemiddeld, aldus weer.nl. Normaal gesproken valt er van 1 tot en met 10 juli 25,4 millimeter neerslag. Dit jaar viel er in die periode al 48,7 millimeter. Dat is bijna twee keer zoveel als normaal.

Weinig zon

Juli is tot nu toe erg grauw en daardoor schijnt de zon een stuk minder dan normaal. Gemiddeld schijnt de zon 67 uur in de eerste tien dagen van de maand. Dit jaar was dat slechts 42 uur. Het kan echter nog een stuk somberder: in 1980 scheen de zon over de eerste tien dagen van juli maar 19,4 uur.

De temperatuur tijdens het historisch onstuimige begin van juli was iets minder aangenaam dan gemiddeld. Gebruikelijk voor de tijd van het jaar is 17,6 graden. Dit jaar was het 16,2 graden. Weer.nl spreekt over een herfstachtig begin van de zomermaand juli.

Vandaag

Zaterdag is het weerbeeld al een stuk vriendelijker dan de afgelopen dagen. Zondag en maandag houdt dat vriendelijke weerbeeld aan met iets oplopende temperaturen.

Daarna volgen toch weer een paar koelere en natte dagen. Na donderdag lijkt het weer te verbeteren en volgend weekend schieten de temperaturen waarschijnlijk flink omhoog.