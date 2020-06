Korte (zwem)broek kan dit weekend weer aan: zomerse temperaturen, maar ook plensbuien

Na wat frisse, regenachtige dagen kan de jas dit weekend weer omgeruild worden voor een korte broek. De zomerse temperaturen komen weer terug, want vrijdag en zaterdag wordt het 25 tot 29 graden. Dat meldt Weer.nl.

Vrijdag maken de wolken van afgelopen dagen ruimte voor de zon. In het zuiden en in de duingebieden van Zuid-Holland kan de temperatuur oplopen naar 29 graden. Ook op de stranden is het volop zomers, met een graad of 25 op de Zeeuwse stranden. In het noorden wordt het iets minder warm, zo’n 21 tot 24 graden.

Zaterdag broeierig warm

Zaterdag begint op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig. Bij weinig wind stijgt het kwik in de middag opnieuw naar 25 tot 29 graden.

Waar de lucht in april en mei heel erg droog was, is die zaterdag juist heel vochtig. Die hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het tropisch warm aanvoelt, maar ook dat er snel stapelwolken ontstaan. Daar komen in de middag zware plensbuien uit.

Waterbommen

De buien die zaterdagmiddag ontstaan, worden volgens Weer.nl echte ‘waterbommen’. Dat komt omdat de buien traag vanuit het oosten van het land trekken en bijna niet van plek verplaatsen. Waar het op de ene plek droog blijft, kan iets verderop in korte tijd meer dan 50 mm water vallen. Dit kan zorgen voor regionale wateroverlast.

Ook zondag zijn we nog niet van de buien af. Hoewel de temperatuur op sommige plekken kan oplopen tot 26 graden, blijft de lucht vochtig en voelt het benauwd aan. In het noordoosten is de kans op zware plensbuien het grootst, terwijl het in het zuidwesten mogelijk droog blijft met daar meer ruimte voor de zon.

Buien helpen niet tegen droogte

De zware plensbuien van komend weekend zullen niet helpen tegen het landelijk neerslagtekort. Op bepaalde plekken wordt het zelfs droger, omdat daar amper neerslag zal vallen.

Op andere plekken valt in korte tijd heel veel regen, maar door de grote hoeveelheid water kan niet alles worden opgenomen in de bodem. Maar liefst 95 procent van al het regenwater vloeit weg via riolen en komt zo in sloten en rivieren terecht.