Kort geding over mondkapjesplicht in Amsterdam is maandag

Het kort geding over de mondkapjesplicht in Amsterdam dient volgende week maandag. Sinds vorige week is het in sommige delen van de hoofdstad verplicht om je mond en neus te bedekken.

Amsterdammer Ab Gietelink, tevens cultureel ondernemer in het Wallengebied, is het niet eens met de coronamaatregel en spande daarom een kort geding aan tegen de gemeente. Kooplui op de Albert Cuyp-markt en actiegroep Viruswaarheid hebben zich bij hem aangesloten.

Lees ook: Viruswaarheid opnieuw naar Malieveld voor demonstratie tegen coronamaatregelen

‘Fundamentele inperking’

In Amsterdam geldt de maatregel onder meer op de Wallen en in de Kalverstraat en Nieuwendijk. Mondkapjes zijn daar op straat en in de winkels dag en nacht verplicht. Ook op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ’40-’45 moeten bezoekers hun mond en neus bedekken. Daar geldt die verplichting alleen tijdens markttijden.

De eisers noemen de mondkapjesplicht een “fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers”. Volgens de marktkooplui komen er veel minder mensen op de markt nu een mondkapje verplicht is.

Vorige week woensdag greep de politie in bij een mondkapjesprotest in de Rotterdamse binnenstad



ANP