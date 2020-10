Korps Mariniers 'verpulvert' wereldrecord speedmarsen

Het Korps Mariniers heeft op het marineterrein in Den Helder het wereldrecord speedmarsen verbroken. “Verbroken? Nee, verpulverd! Wat een prestatie.”

Het oude record speedmarsen – een marathon lopen in camouflagekleding, op kisten en met een rugzak met daarin 18,2 kilo aan gewicht – stond op 4 uur en 16 minuten. Het record was in handen van Engelse mariniers.

Die tijd bleek kinderspel voor het Nederlandse Korps Mariniers. De militairen liepen de marathon in een officiële tijd van 3 uur, 58 minuten en 55 seconden. Het Korps liep niet alleen mee voor de eer, maar zamelde ook geld in voor onderzoek naar kanker. Bekijk de mars hieronder terug.

Record verbroken, nee verpulverd! Met een officiële tijd van 3:58”55 breken onze mannen het oude wereldrecord. Wat een prestatie van deze helden 💪 #kracht #verbondenheid #wrs pic.twitter.com/J4AAFjVqgG — Korps Mariniers (@korpsmariniers) October 24, 2020

Beeld: Koninklijke Marine