Albert Heijn stopt met koopzegels, vanaf nu digitaal sparen

Na 65 jaar komt er een einde aan de papieren koopzegels van Albert Heijn die klanten in speciale spaarboekjes kunnen plakken. Vanaf 1 juni sparen klanten digitaal.

Volgens de grootgrutter is digitaal sparen niet alleen makkelijker – je kunt digitale zegels niet kwijtraken in je portemonnee – het “bespaart ook papier en is daarmee milieuvriendelijker.” Aldus Albert Heijn in een persbericht.

Digitale koopzegels, hoe werkt dat?

Wil je koopzegels, dan worden die na aankoop automatisch bijgeschreven in de ‘Appie’, de app van Albert Heijn. Mits je je persoonlijke bonuscaart scant. Digitale boekjes met 490 zegels (à 49 euro) blijven, net als nu, 52 euro waard.

Klanten die met halfvolle spaarboekjes zitten, hoeven zich geen zorgen te maken. Die kunnen nog tot het eind van dit jaar hun boekje vol sparen.