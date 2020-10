Koninklijke Marechaussee verhuist duizenden goudstaven van de Nederlandsche Bank naar Haarlem

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdag en zaterdag het goud en geld van de Nederlandsche Bank (DNB) verhuisd. De kostbaarheden moesten vanwege de verbouwing van het Amsterdamse hoofdkantoor naar de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem worden gebracht.

In het Amsterdamse hoofdkantoor van de bank ligt ruim tweehonderd ton aan goud, zo’n 15.000 staven. Omgerekend gaat het om een bedrag van ongeveer tien miljard euro. De verhuizing was dan ook een monsterklus uitgevoerd door speciale teams van de Koninklijke Marechaussee, met behulp van politie en Defensie.

Zeist

De bankbiljetten en tonnen goud worden voorlopig opgeslagen in de kluizen van de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem. Het is de bedoeling dat de kostbaarheden in 2023 verhuizen naar het nieuwe DNB Cashcentrum dat nog moet worden gebouwd in Zeist.