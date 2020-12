Een paleis in Benin en vier vrouwen? 'Koning Mo' blijft liever toezichthouder in Emmen

Emmenaren zijn dol op hun lokale toezichthouder Mo die dagelijks zijn ronde doet op het terrein van de voormalige dierentuin. Daarom zijn ze een handtekeningenactie gestart om ervoor te zorgen dat Mouhamed Baparape Ali zijn werk kan blijven doen. Mo’s contract wordt namelijk niet verlengd. Bovendien zou de sympathieke boa binnenkort terug moeten keren naar zijn thuisland Benin, waar hij naar eigen zeggen de troonopvolger is van een onlangs overleden koning. Zijn oom.

Na drie tijdelijke contracten moet de ‘prins’ eigenlijk in vaste dienst, maar hij heeft daarvoor niet de benodigde diploma’s. Dus hoe spijtig ze het ook vinden, zijn werkgever Stichting Veiligheidszorg Drenthe moet hem laten gaan. “Mouhamed is een prettige collega, een fijn mens. Maar zijn werk-leertraject zit er op. En we moeten ook ruimte maken voor andere mensen die nu nog achter de geraniums zitten”, legt de directeur van Stichting Veiligheidszorg Drenthe Henk de Rade uit.

‘Zelfs zonder salaris’

Joop Reilman is de initiatiefnemer van een petitie die binnen de kortste keren meer dan vierhonderd handtekeningen heeft opgeleverd. Reilman snapt dat er nou eenmaal regels zijn. “Maar het enige wat wij vragen is: onderzoek de mogelijkheden. Kijk of het kan. Laat die jongen nou zijn werk doen, desnoods met behoud van uitkering, want hij geniet er echt van.”

Mouhamed zelf is ondertussen in zijn nopjes met de actie. “Ik houd van praten met mensen, ik houd van mijn werk. Ik doe dit al bijna drie jaar met heel veel plezier. Ik zou het zelfs zonder salaris willen doen.”

‘Hier blijven’

Een complicerende factor in het hele verhaal is dat Mo tussen de bedrijven door opeens vertelde dat hij waarschijnlijk ook snel terug moet naar Benin. Hij zou namelijk de wettige troonopvolger zijn van een van de koninkrijkjes in dat West-Afrikaanse land. “Ik wist niet wat ik hoorde!”, zegt Joop Reilman. “Maar het klopt volgens mij echt.”

Hoewel Benin inmiddels een republiek is, bestond het lange tijd uit verschillende koninkrijkjes. Mouhamed vertelt dat zijn oom in één van die koninkrijken de koning was. Helaas overleed die oom twee weken geleden. En nu is Mo dus de eerstvolgende in de lijn van de troonopvolging.

Honderd procent Nederlands

Mo wordt emotioneel als hij aan zijn mogelijke vertrek denkt. Hij is hier gelukkig. “Ik ben honderd procent Nederlands. Ik wil niet de hele dag daar alleen maar in een paleis zitten. Ik wil hier blijven.” In Benin heeft Mo vier vrouwen, maar ook voor hen geeft hij zijn droombaan als toezichthouder liever niet op. Leven als een koning is op dit moment niet aan hem besteed. “Officieel moet ik nu terug naar mijn land, omdat ik koning ben. Maar ik ben er niet klaar voor.”

Binnenkort vertrekt Mouhamed Baparape Ali naar Benin voor de uitvaart van zijn oom. Joop Reilman en de andere Emmenaren zijn er zeker van dat hij ook weer terugkeert naar Nederland. “We geloven niet dat zijn familie hem kan overhalen om daar te blijven”, zo vertelt hij aan RTV Drenthe.