Staatsbosbeheer mag de ongeveer 120 konikpaarden die in een vangwei in de Oostvaardersplassen staan afvoeren naar een slachterij. Voor dat vervoer is een paardenpaspoort nodig en dat mag Staatsbosbeheer aanvragen, omdat de dienst als houder kan worden beschouwd van paarden in de vangwei. Dat heeft de voorzieningenrechter donderdag bepaald.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tegen de slacht van de paarden en wilde vervoer van de dieren voorkomen. De organisatie vroeg daarom maandag om het aanvragen van de noodzakelijke paspoorten te verbieden. Alleen een eigenaar of houder van paarden kan zo’n paspoort aanvragen en volgens Animal Rights is Staatsbosbeheer geen eigenaar van wilde grote grazers.

Verzoek afgewezen

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het verzoek afgewezen. Volgens de rechter heeft de gebiedsbeheerder de beschikkingsmacht over de paarden zodra ze in de vangwei staan, omdat er dan ook een zorgplicht voor de dieren is. Daarom mag Staatsbosbeheer wel paspoorten aanvragen en vervolgens dieren op transport stellen.

