Konijntje gedumpt in glasbak Koewacht: 'Dieren zijn geen wegwerpartikelen!'

Medewerkers van Dierenambulance Zeeland hebben maar één boodschap aan de mensen die een konijntje dumpten in een glasbak: “Jullie moeten maar helemaal geen dieren meer nemen.”

Het konijntje werd gevonden in een papieren zak in een glasbak in Koewacht. “Aan de stoere persoon/personen die het een goed idee vonden om dit konijntje in een papieren zak in een glasbak in Koewacht te gooien: je/jullie moeten helemaal maar geen dieren meer nemen. Dieren zijn geen wegwerpartikelen!” laat de Dierenambulance weten via Facebook.

Even leek het erop dat de vinders er net op tijd bij waren, het konijntje leefde namelijk nog. Helaas is het diertje uiteindelijk alsnog bezweken. “Het konijntje vanmorgen dood in zijn hokje bij de opvang. Gelukkig niet in een papieren zak in de glasbak gestorven!”

‘Hoe haal je het in je hersens’

De verontwaardiging is groot onder het bericht dat Dierenambulance Zeeland deelde. “Hoe halen ze het in hun botte hersens!” schrijft iemand. Een ander pleit voor een nieuwe wet: “Het word hoog tijd dat er een soort wet komt, dat niet elke idioot een dier kan aanschaffen…..”

De Dierenambulance roept mensen op zich te melden bij de politie als ze weten waar het konijntje vandaan komt. Heb jij meer informatie, bel dan 0900-8844.

Beeld: Dierenambulance Zeeland