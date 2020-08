Konijnen met bruut geweld gedood op kinderboerderij Baambrugge

Op een kinderboerderij in het Utrechtse Baambrugge hebben onbekenden afgelopen weekend twee konijnen gedood. Volgens de politie is dat met “bruut geweld” gedaan.

De eigenaar vond de dode konijnen toen hij zaterdagmiddag naar zijn kinderboerderij ging. “Dit tot grote ontzetting van hem,” aldus de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de daders “bruut geweld” hebben gebruikt. De kopjes van de dieren zaten onder het bloed. Ook bleken er acht kippen en twee hanen verdwenen te zijn.

De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd op de kinderboerderij. Mensen die iets opvallends hebben gezien tussen vrijdag en zaterdagmiddag worden opgeroepen zich te melden via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Foto ter illustratie