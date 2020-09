Bewoners Bergen op Zoom schrikken wakker van harde knal en vinden kogel in slaapkamer

Bewoners van een woning aan de Meidoornlaan in het Brabantse Bergen op Zoom zijn in de nacht van zondag op maandag wakker geschrokken van een harde knal. In de slaapkamer vonden ze een kogel die dwars de ruit was gegaan. Er raakte niemand gewond.

De beschieting gebeurde rond 1.45 uur. De woning bevindt zich op de derde etage van een appartementencomplex. De politie tast nog in het duister over het motief van de actie en roept getuigen op zich te melden.

