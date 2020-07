In veertig jaar nog nooit meegemaakt: boer Cor blij verrast door koeiendrieling

Cor de Zwaan in het Gelderse Oldebroek is al veertig jaar boer, maar dit heeft de melkveehouder nog nooit meegemaakt. Toen hij woensdag het erf opliep, stond hij voor een grote verrassing: een koeiendrieling.

Zoon Dirk Jan was bij zijn vader toen de drie kalfjes werden gevonden in de koeienstal en in de wei, vertelt hij aan Hart van Nederland. Tweelingen werden al vaker geboren op het Oldebroekse boerenbedrijf, maar een dat een koe van een drieling bevalt, is wel vrij bijzonder.

‘Maar één verwacht’

Volgens Dirk Jan was het echt een verrassing dat de boerderij in één keer drie kalfjes rijker was. “We hadden er maar één verwacht. Later vonden we er in de wei nog één en in de stal lag er nóg één”, zegt hij verbaasd.

Het gaat heel goed met de koetjes. Ze zijn alle drie gezond. Of de boer ze allemaal gaat houden is nog maar de vraag. “We mogen nog maar een bepaald aantal koeien houden in verband met fosfaat- en stikstofuitstoot”, legt de boerenzoon uit.