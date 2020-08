Bewoners van het Drentse Zuidlaren keken afgelopen nacht vreemd op toen ze een groepje koeien door het centrum zagen lopen. Uiteindelijk wist de politie de losgebroken beesten klem te rijden, waardoor de boer ze kon komen ophalen.

Een buurtbewoner laat aan RTV Noord weten toch wel een paar keer met zijn ogen geknipperd te hebben. “Ik zag de koeien een voor een aankomen. Wel een stuk of acht, negen”, vertelt hij aan de regionale omroep. “Zie ik dat nou goed, of het ik een biertje teveel gehad?”

Op de vlucht

De politie laat op Facebook weten dat het nog heel wat voeten in de aarde had om de koeien te vangen. “De pinken hadden geen zin in de komst van de politie en sloegen op de vlucht. Het is uiteindelijk gelukt om ze in een voortuin aan het Beatrixplein klem te zetten. De eigenaar komt de pinken ophalen.”

Beeld: Politie