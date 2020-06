Koeien gered uit brandende veewagen op A50 bij Heteren

De A50 bij Heteren is dinsdagochtend kort dicht geweest in beide richtingen vanwege een brandende vrachtwagen. Een brandende veewagen met minstens tien koeien aan boord, om precies te zijn. Gelukkig werden de koeien gered.

Dat deelt Rijkswaterstaat via Twitter. De vrachtwagen, die reed in de richting van Oss, vloog in brand om onbekende reden. De brandweer arriveerde al snel met loeiende sirenes.

Koeien op tijd gered

De koeien die aan boord waren, konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Ze staan nu op de rijbaan, waardoor doorrijden voor het overige verkeer even niet mogelijk is.

馃惍 | De #A50 bij Heteren is in beide richtingen DICHT vanwege een brandende vrachtwagen. De passagiers konden gelukkig op tijd uitstappen. pic.twitter.com/sim532jMx6 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 9, 2020

Beeld: Rijkswaterstaat