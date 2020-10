Een losgebroken koe heeft agenten in Lunteren woensdagavond flink bezig gehouden. Het rondlopende dier bleek namelijk erg gehecht aan haar nieuw verkregen vrijheid en liet zich niet een-twee-drie vangen.

De politie kreeg woensdagavond de melding van een loslopende koe in een weiland aan de Hessenweg, in het buitengebied rond het Gelderse dorp. Met hulp van een boer in de buurt konden agenten al snel de eigenaar van de koe vinden. Maar toen moest het lastige werk nog beginnen.

De koe liep in een weiland dat niet omheind is en om gevaarlijke situaties te voorkomen moest het beest dus worden gevangen, meldt de politie. Daar dacht de koe echter heel anders over: het losgebroken dier wist namelijk meerdere keren uit de handen van de agenten te blijven.

Veearts met verdovingspistool

Het vangen ging zelfs zo moeizaam dat er een veearts gebeld moest worden. Die haalde er een verdovingspistool bij, maar toen bleek de koe ook erg goed in ontwijken. Na verschillende keren misgeschoten te hebben, was het uiteindelijk raak: de koe werd verdoofd en in een laadbak teruggebracht naar de stal.

“Wat een gekoe!”, grappen de agenten na een bewogen avond op Instagram. “Boeven vangen gaat ons toch makkelijker af dan koeien.” De politie bedankt iedereen die heeft meegeholpen bij het vangen van de koe.sen die geholpen hebben.

Beeld: Politie