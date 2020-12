'STIL' op het Malieveld: amateurvoetballers willen weer voetballen

De KNVB roept het kabinet namens bijna 3.000 amateurvoetbalverenigingen in Nederland op om de coronamaatregelen te versoepelen. De voetballers willen weer normaal kunnen trainen en voetballen, iets wat ze nu al bijna twee maanden niet mogen doen.

Om die oproep kracht bij te zetten voerde de voetbalbond maandag actie. Op het Malieveld in Den Haag werd met zo’n duizend shirts het woord ‘STIL’ gevormd. “Laat ons niet langer onnodig stilzitten”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. “Stilstand is achteruitgang, bewegen is gezond.”

‘Geen besmettingsgevaar’

Volgens Van der Zee is aangetoond dat buiten voetballen geen besmettingsgevaar oplevert. “Als er al besmettingen zijn, gebeurt het vaak in het publiek, in de kantine of de kleedkamer, maar die zijn allemaal dicht”, aldus de directeur tegen Hart van Nederland.

Hij kijkt enigszins jaloers naar de sportscholen en vindt het oneerlijk dat daar tijdens de gedeeltelijke lockdown wel gesport mag worden. “Zij hebben gewoon dertig mensen binnen, en wij mogen buiten niet met dertig jongens en meiden voetballen”, merkt Van der Zee op. “Dat is gek.”

Op dit moment mogen de 600.000 volwassen amateurvoetballers die bij de KNVB zijn ingeschreven slechts in groepjes van maximaal vier personen trainen. De jeugd tot achttien jaar kan wel normaal trainen en mag onderlinge partijtjes spelen, maar niet tegen andere clubs.

