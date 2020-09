KNVB 'verrast' door 'laatste waarschuwing' minister Van Ark over voetbalsupporters

De KNVB heeft in een uitgebreide verklaring op de website verrast gereageerd op de dreigende woorden van Tamara van Ark, de minister van Medische Zorg en Sport. Van Ark zei in het AD dat er mogelijk zonder publiek gevoetbald gaat worden als supporters zich niet aan de regels houden. Ze deed dit naar aanleiding van gebeurtenissen vorige week in De Kuip en donderdagavond in Tilburg.

“Het zou onbegrijpelijk zijn als op basis van deze twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid”, reageert Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, spreekt van “symboolpolitiek”.

Volgens De Jong blijkt uit de evaluaties die de KNVB samen met de politie en de gemeentes heeft gemaakt juist dat de supporters in de stadions zich heel goed aan de regels houden. “Benoem dit ook als politiek en niet uitsluitend een incident. Dat is te makkelijk, en doet geen recht aan al die supporters voor wie het ook wennen is, maar die zonder morren de regels volgen om hun club te steunen. Door dik en dun.”

‘Bek houden’

Bij Feyenoord – FC Twente hield een deel van de toeschouwers in De Kuip zich niet aan de voorgeschreven onderlinge 1,5 meter afstand. Ook werd soms luidkeels geroepen en gejuicht, iets wat niet is toegestaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het verleidde premier Mark Rutte tot de opmerking dat de fans hun ‘bek’ moeten houden, iets wat hij later iets netter verwoordde. Politiek Den Haag reageerde donderdagavond opnieuw boos toen fans van Willem II op een plein in de stad samendromden voor een groot scherm, waarop de Europese wedstrijd van hun club tegen Rangers FC was te zien.

‘Houd je aan de regels’

“Als je je cluppie graag live wilt blijven zien, houd je dan aan de regels”, zei Van Ark in het AD. Ze waarschuwt dat mogelijk zonder publiek gespeeld moet worden als fans de afspraken opnieuw schenden.

Dat dreigement viel slecht in de Nederlandse voetbalbranche. De KNVB, de ECV en de Coöperatie Eerste Divisie benadrukken dat het binnen de stadions juist heel goed gaat met de handhaving. “We zien enorm veel inzet bij clubs om het voetbal coronaproof te maken. Voetbalstadions zijn nu één van de veiligste plekken in de samenleving”, zegt Gudde.

Niet bestraffen, maar belonen

“Deze inzet van clubs moet je niet bestraffen, maar juist belonen. We zijn niet blind voor wat er nu in de samenleving gebeurt. Het staat buiten kijf dat iedereen zich aan de gedragsregels moet houden. Daar zetten alle voetbalclubs zich ieder weekend voor in.

