KNVB ontving in anderhalf jaar bijna 100 meldingen van racisme

De KNVB heeft in de periode van april vorig jaar tot september dit jaar 93 meldingen ontvangen van discriminatie of racisme. De voetbalbond bevestigde de cijfers die NRC heeft gepubliceerd.

Racistische uitlatingen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in de wedstrijd tegen FC Den Bosch leidden bijna een jaar geleden, op 17 november 2019, tot veel verontwaardiging. Sinds het incident in Den Bosch wordt er tussen bond en clubs samengewerkt om het racisme uit het voetbal te bannen.

“Dat er na de racistische scheldpartijen bij FC Den Bosch – Excelsior meer meldingen zijn ontvangen, betekent dat steeds meer mensen de norm hanteren dat racisme in geen enkele vorm geaccepteerd mag worden”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Twintig punten

Het incident in Den Bosch was voor de KNVB en de Rijksoverheid aanleiding om het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal ‘Ons voetbal is van iedereen’ te presenteren. Het plan omvat twintig punten, waarvan het grootste deel inmiddels is gerealiseerd. Op 17 november van dit jaar, precies een jaar na het incident met Mendes Moreira, geeft de KNVB een update.

De bond heeft de reglementen inclusief de mogelijke sancties aangescherpt. “Maar het opleggen van straffen gebeurt via ons tuchtrechtsysteem waarin, net als in het gewone rechtssysteem, er een scheiding der machten is en er pas gestraft kan worden als er (voldoende) bewijs is. Aan met name dit laatste gaat men nog weleens voorbij”, aldus de KNVB.

Bij de amateurs kunnen tegenwoordig HALT-gedragstrainingen aan daders worden opgelegd. Door één club, PVCV uit Vleuten, is het HALT-traject inmiddels geaccepteerd. De termijn voor een landelijk stadionverbod bij discriminerende uitingen is verdubbeld naar 120 maanden.

ANP