KNMI zoekt nieuwe neerslagwaarnemers: 'keileuk om te doen!'

Sinds 1866 heeft het KNMI door het hele land ongeveer 322 neerslagwaarnemers, die iedere dag het aantal millimeters gevallen regen of millimeters sneeuw doorgeven aan ’De Bilt’. De groep bestaat uit vrijwilligers en omdat er mensen bij zitten die het al vijftig jaar doen, wordt er naarstig gezocht naar nieuwe en jonge waarnemers.

Het gaat met name om waarnemers voor in Boxtel, Epen, Hoek van Holland, Maasland, Marken, Roodeschool, Schellingwoude, Schinnen, Swifterbant, West-Terschelling en Woltersum. Een netwerk van nu 322 neerslagwaarnemers verspreid over heel Nederland staat elke ochtend in de tuin het gevallen regenwater te meten met een traditionele regenmeter. Voor de sneeuw is er een professionele meetlat.

Enthousiasme

José Schepen (68) uit het Brabantse Odiliapeel staat iedere ochtend met plezier in haar tuin. ”Ik vind het keileuk om te doen! Het is interessant om te weten wat er in het land gebeurt.”, vertelt ze enthousiast. Schepen stuitte eigenlijk op haar waarnemersrol per toeval, omdat vijftien jaar geleden iemand van de KNMI aanbelde met de vraag of ze de regen wilde meten. Ze dacht eerst dat het voor een paar weken was, maar dat is dus duidelijk langer geworden.

Hoewel Schepen nog steeds enthousiast is, geeft ze ooit wel het stokje over als ze het waarnemen niet meer kan. Haar kleindochter leek de goede kandidaat, maar ziet het zelf alleen niet zo zitten om iedere ochtend te meten. ”Misschien komt dat nog wel.”, aldus Schepen.

Jonge weerfanaat

Wie wel dolgraag het stokje van een van de neerslagwaarnemers wil overnemen is de achttienjarige Tim de Lange uit Wageningen. Sinds de basisschool is hij geïnteresseerd in het vak. Wel zou hij nog even moeten wachten, omdat in Wageningen er al genoeg waarnemers zijn. ‘Thuis heb ik mijn eigen weerstation, maar meet ik nu nog voor mezelf’, vertelt de weerfanaat. Hij hoopt dan ook dat veel jonge mensen zich zullen aanmelden. ”Het is goed om de jongere generatie bewuster te maken van het weer en de veranderingen”, aldus De Lange.

Het KNMI heeft al veel mailtjes ontvangen van geïnteresseerden. Niet iedereen kan weerwaarnemer worden, want zo is neerslag meten op het balkon geen optie. De mensen moeten een tuin hebben van minimaal zes bij zes meter en bij zo min mogelijk obstakels staan.