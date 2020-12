De politie is in groten getale uitgerukt naar een zorginstelling in het Brabantse Schijndel om een verwarde man aan te houden. Dat ging gepaard met enkele flinke knallen.

Onder meer een arrestatieteam, een onderhandelaar en een politiehond kwamen naar de voormalige pastorie aan de Boschweg, waar nu woningen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn.

Flitsgranaten

Volgens een woordvoerder van politie kwamen de knallen van zogenaamde flitsgranaten. Deze zijn door de agenten zijn ingezet ‘om de patiënt te desoriënteren’. De man is aangehouden en wordt overgedragen aan zorgverleners. Niemand raakte gewond bij de actie. Voor de andere bewoners van het wooncomplex is slachtofferhulp beschikbaar.

Beeld: TV Schijndel