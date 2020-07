Klopjacht op overvaller Lidl in Apeldoorn

De politie jaagt op een man die in Apeldoorn vlak voor sluitingstijd een Lidl heeft overvallen. De overvaller had wél een mondkapje op. Of hij ook wat heeft buitgemaakt, is nog onduidelijk.

Er is niemand gewond geraakt bij de overval. Via Burgernet heeft de politie zijn signalement vrijgegeven. Het gaat om een man die een korte grijze spijkerbroek en een wit shirt droeg. Hij had een rode tas bij zich en een wit mondkapje op.

APELDOORN: ivm overval zkt pol: man,wit mondkapje, grijze korte sp.brk,wit shirt, rode tas. Onderneem zelf geen actie bel politie.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/xyH6UyMqAc — Burgernet Gelderland (@Burgernet_GE) July 27, 2020

