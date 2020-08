De politie in Hillegom wilde zondag een jongen aanhouden die zich misdroeg op een jetski. Dat bleek echter bepaald geen makkelijke klus.

Volgens het twitteraccount van wijkagenten in Hillegom zijn er onder meer een politieheli en een politiehond aan te pas gekomen in een poging de jongen aan te houden, maar hij was alle hulpdiensten te snel af. Hij loosde uiteindelijk de jetski en ging er vervolgens – met succes – te voet vandoor.

Worden gehaald

Helaas voor hem weet de politie inmiddels wie hij is en volgens de wijkagenten “zal hij worden gehaald”.

Beeld: Twitter/Wijkagenten Hillegom