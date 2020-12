Kletsnatte dag voor de boeg met kans op onweer in de avond

Vandaag hebben we een kletsnatte dag voor de boeg. Regionaal valt er meer dan 15 millimeter, lokaal kan dat zelfs ruim 20 millimeter worden.

Tegen de avond wordt het in het zuiden droger met lokaal nog een streepje zon. In het noorden kan in de avond tijdens actievere neerslag een klap onweer voorkomen. Dat meldt Weer.nl woensdag.

Kletsnatte nacht

Wel blijft het zacht qua temperatuur. In het midden en zuiden van het land wordt het vanmiddag met een zwakke tot matige zuidelijke wind 11 tot 14 graden. in het noorden is het met een tijdelijk oostelijke wind iets frisser, met daar een graad of 7 of 8. En die oostelijke wind kan vooral in het Waddengebied weer wat aantrekken en mogelijk af en toe krachtig worden, windkracht 6.

Vanavond draait vanuit het noorden de wind naar een noordoostelijke richting. Aan zee kan het krachtig tot hard waaien, windkracht 6 tot 7. Er stroomt dan minder zachte lucht ons land binnen met temperaturen die snel dalen naar 4 tot 7 graden. Vooral in het noorden is het in de avond en nacht kletsnat.

Kans of hagel of natte sneeuw

Morgen komt de wind uit noordelijke richting en neemt koudere lucht mee. De dag begint met regen die naar het zuiden wegtrekt. Daarna worden vanaf zee buien aangevoerd en vanaf de middag kan een enkele daarvan in het noorden al gepaard gaan met hagel of een vlok natte sneeuw. Tussen de buien door is er soms even een gaatje voor de zon en in het noordwesten komt de zon goed uit de verf.

Het kwik komt ineens een stuk lager uit, met dan nog maar 6 of 7 graden. In de loop van de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen goed door, maar door de matige tot krachtige noordenwind, windkracht 3 tot 6, ligt de gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt en is het niet echt aangenaam.

Kerstdagen

Gedurende kerstavond en in de nacht naar vrijdag kan plaatselijk nog een winterse bui voorkomen. Het kan glad worden, omdat de temperaturen rond het vriespunt liggen.

Vrijdag, Eerste Kerstdag, is het vervolgens zo goed als droog en is er ook wat ruimte voor de zon. In de loop van de dag neemt de bewolking weer toe en het wordt 5 tot 7 graden.

Op Tweede Kerstdag, zaterdag, is het in eerste instantie ook nog droog, maar in de loop van de dag gaat af en toe regen vallen en trekt de wind ook steeds verder aan. In de nacht naar zondag kan het aan de kust mogelijk even stormen. Het wordt dan tussen 6 en 9 graden, maar de wind maakt het waterkoud. In de Limburgse heuvels is het maximaal 4 graden.

Het weekend sluit onstuimig af, zondag valt er ook weer veel regen. In de kustprovincies kan het flink gaan stormen.

Beeld: Anja Bastiaanse / Made