Klein meisje op fiets 'verdwijnt' op mysterieuze wijze, politie zoekt getuigen

De ‘verdwijning’ van een 3-jarig meisje dat donderdagavond laat over de Molendijk in het Zeeuwse Hoek fietste, houdt de gemoederen bezig. Want wie bestuurde het witte busje dat naast het meisje stopte en vol gas weg reed? De politie roept getuigen via Facebook op zich te melden.

Rond de klok van 22:40 fietst een meisje van ongeveer 3 jaar oud over de Molendijk in Hoek. Achter haar loopt een pubermeisje met een labradoodle. “Op een gegeven moment kwam er een wit busje aangereden, voorzien van witte kentekenplaten”, laat Politieteam Zeeuws-Vlaanderen weten via Facebook.

Busje reed vol gas weg

De politie schrijft dat de bestuurder van het busje uitstapt, een rondje om zijn bus liep, weer instapte en vervolgens “vol gas” weg reed. Het kleine meisje op het fietsje, dat kort daarvoor nog over de dijk reed, was hierna nergens meer te bekennen. “Mogelijk is zij met haar fiets in het busje gezet.”

Een bezorgde persoon maakte hiervan melding bij de politie. Er is nog geen kind als vermist opgegeven, de politie vermoedt dat de vader van het kindje zijn dochter kwijt was en haar met zijn busje heeft opgehaald. Om hier zeker van te zijn worden getuigen verzocht zich te melden via 0900-8844. Ook zou de politie het pubermeisje met de labradoodle even willen spreken.

Beeld ter illustratie, via Pexels