Klaas-Jan Huntelaar (37) stopt na dit seizoen met voetballen

Klaas-Jan Huntelaar (37) hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De spits kwam in zijn carrière onder meer uit voor Ajax, Real Madrid en AC Milan. Dat vertelde hij na afloop van de thuiszege op PEC Zwolle (4-0), waarin hij zijn 150e treffer in de Eredivisie maakte.

“Het is mooi geweest”, zei hij. “Zeg nooit nooit, maar het is wel klaar. Mijn lichaam is misschien wel eens uitgeput. Voetballen is het leukste wat er is. Ik vind het ook heel leuk om op het trainingsveld te staan. Ik ken mijn rol bij Ajax. Als er niet zo veel geblesseerde spelers waren geweest, dan had ik vandaag geen 90 minuten gespeeld.”

De 37-jarige Huntelaar debuteerde in 2002 in het shirt van PSV in het betaalde voetbal. Huntelaar speelde 76 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde 42 keer.

Lees ook: Klaas-Jan Huntelaar tekent voor nog een seizoen bij Ajax