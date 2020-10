Kitten gedumpt onder viaduct A2: 'Hij was uitgehongerd en compleet doorweekt'

Medewerkers van de dierenambulance in Vianen hebben een gedumpte kitten van de dood gered. Het diertje zat verstopt onder een viaduct bij de snelweg A2.

De dierenambulance krijgt donderdagmorgen een melding dat er een jong poesje onder het viaduct loopt, maar ze kunnen hem niet vinden. Die avond komt er opnieuw een melding en vinden ze hem wel.

In een holletje

“Hij zat in een holletje onder het asfalt”, vertelt Gerrit de Boom van de dierenambulance. “Hij was ontzettend hongerig, dus we konden hem gelukkig met wat voer lokken.” Het jonkie komt meteen op ze af en is compleet doorweekt.

“In de auto hebben we de verwarming lekker hard gezet en hem gedroogd met een doekje”, legt De Boom uit. Nu gaat het goed met de kitten, hij eet goed. “Als we hem niet hadden gevonden, had ‘ie het misschien nog één of twee dagen uitgehouden.”

Uit de auto gezet

Dat het beestje moedwillig gedumpt is, staat voor De Boom vast. “Hij is te jong om weg te lopen en er zijn ook weinig huizen in de buurt. En hij was gesocialiseerd, dus de kitten is ook niet in het wild geboren.” De dierenverzorger denkt dat mensen de poes onder de viaduct uit de auto hebben gezet. Hij schat dat het beestje ongeveer zes weken oud is.

En dat vindt hij onbegrijpelijk. “Dan ben je echt boos”, zegt De Boom. Bij de dierenambulance van Vianen komen ze per jaar zo’n 200 keer in actie, om gevonden poezen op te halen. Ongeveer een op de vier is gedumpt, volgens De Boom.

Op het moment dat Hart van Nederland met hem belt, komt er alweer een melding binnen. “Twee kittens in een hooiberg, we gaan weer rijden.”

Nog geen naam

Over een week of zes kan het gevonden poesje door een nieuwe baas worden opgehaald. Tot die tijd gaat de kitten nog naamloos door het leven. De Boom: “We geven hem bewust geen naam in de opvang. Dat gebeurt pas als ‘ie naar een baasje toegaat. Die mag een naam geven.”

Foto: Dierenambulance Vianen