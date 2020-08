Kitten gedumpt in Enschede: 'Dit is echt niet nodig'

De zomer is begonnen, dus overal in het land worden gedumpte kittens gevonden. Zondag was het weer raak, deze keer in Enschede. De kitten werd aan de Bosweg gevonden door een oplettende omwonende.

Die omwonende zag “een grote stationwagen stoppen en wat verdachte bewegingen maken”, meldt DierenTwente op Facebook. De man ging kijken en zag een reismand met een open deurtje. “Gezellig neergezet naast een grote dikke boom, leuk uitzicht op het weiland en in de verte het bos. Het verbouwereerde kitten wat inmiddels naast zijn korfje was gaan zitten was compleet in shock….. WAAR BEN IK!!!!”

‘Overlevingskans van 0,0’

De man schakelde DierenTwente in. Medewerkers van de stichting kwamen het diertje halen en constateerden dat hij nogal wat mankeerde… Het had een tranend oogje, zoveel wormen dat het ervan moest spugen en heeft heftige diarree. Opmerkelijk genoeg had het dier dan weer wél een halsbandje om met een belletje eraan. “Een muis of vogel zal je met dat geklingel nooit vangen dus een overlevingskans van 0,0.”

DierenTwente hoopt dat iemand het dier herkent en drukt iedereen op het hart: “Een dier zo dumpen is echt niet nodig. Voor hulp of advies is echt wel een oplossing!”.

Beeld: DierenTwente