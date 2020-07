Ouders laten kindje (1) achter in auto om te gaan shoppen

De politie heeft maandagmiddag een huilend kind van 1,5 jaar aangetroffen in een auto in parkeergarage Achterom in Dordrecht, dat meldt de dienstdoende wijkagent op Twitter. Die kreeg een melding binnen van een achtergelaten kind in auto. Het kindje was erg overstuur.

De wijkagent heeft samen met collega’s de auto geopend en vervolgens geprobeerd de peuter tot bedaren te brengen.

‘Moeder stopte niet met winkelen’

Na 3 kwartier kwam de vader aan bij de auto, hij gaf de schuld voor de lange afwezigheid aan de moeder, die volgens hem niet stopte met winkelen.

De politie heeft een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis.

